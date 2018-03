Salute in cammino alla Sentina domenica 18 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – É in programma per domenica 18 marzo, a partire dalle ore 10, la manifestazione “Salute in cammino alla Sentina”. L’iniziativa rientra nel programma della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” ed è organizzata da U.S. Acli Marche, Lilt ed Hozho con il patrocinio di Regione Marche, Area Vasta 5 dell’Asur Marche, Coni Marche e Comune di San Benedetto del Tronto.

Il programma dell’iniziativa prevede il raduno dei partecipanti alle ore 10 in via del cacciatore, all’ingresso Nord della Riserva naturale della Sentina a Porto d’Ascoli.

La partecipazione all’evento è gratuito ed è prevista una camminata guidata all’interno della splendida Riserva naturale della Sentina.

Per maggiori informazioni sull’evento si possono consultare la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche o l’evento “Salute in cammino alla Sentina” o il sito www.usaclimarche.com oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 3442229927.

L’evento è aperto alla partecipazione di cittadini di ogni età.