Pesaro, nuovo spazio per l’accoglienza dei camperisti

PESARO – Pesaro ha una nuova area sosta camper in via dell’Acquedotto. Venerdì 29 dicembre infatti è stata inaugurata dal sindaco Matteo Ricci, dall’assessore all’Operatività, Enzo Belloni e dal presidente e direttore di Pesaro Parcheggi Riccardo Pascucci e Giorgio Montanari. Sarà infatti gestita dalla società ma in modo totalmente automatico, collegata in remoto con polizia privata per garantire assistenza agli utenti.

Può accogliere fino a 24 camper (postazioni da m 8,00 x 4,00). É illuminata e controllata con servizio di video sorveglianza, e delimitata da una recinzione metallica alta circa due metri ed ha superficie di circa 2.500 mq.

“Inauguriamo un luogo che tutti cercavano e aspettavano – ha sottolineato l’assessore Belloni – fra qualche mese con i primi tre interventi completati, teatro della Piccola Ribalta, area camper e bocciodromo, la zona di via dell’Acquedotto avrà un valore diverso e sarà vivibile in modo ottimale dai camperisti”.

Ma le opere in programma sono tante, in due anni, da isolata e poco sicura diventerà viva e piena di servizi. Tra gli interventi, un impianto sportivo multidisciplinare, un parco avventura, piazze, parcheggi, residenze in co-housing, collegamenti ciclopedonali (ponte sul Foglia e percorso via dell’Acquedotto-stazione) e spazi per i giovani.

“L’area camper nasce dopo confronti e riflessioni su due aspetti – ha evidenziato Matteo Ricci – il primo, una città che prova a crescere dal punto di vista turistico non poteva non avere una zona, per accogliere i camperisti, all’altezza. Secondo aspetto dove collocarla. Qui ci troviamo in una posizione strategica vicino alle spiagge, al centro ma non era così ordinata”.

“Nel frattempo però – ha continuato Ricci – stavamo intervenendo. Abbiamo spostato la raccolta differenziata in via Toscana, eliminando la puzza. Lo scenario è cambiato, abbiamo inaugurato il teatro della Piccola Ribalta, avviato i lavori per il Bocciodromo e partecipato al bando per le periferie. Abbiamo appena firmato la convenzione con Gentiloni grazie alla quale Pesaro ha per via dell’Acquedotto e intorno alla stazione, 11 milioni e 196 mila euro per la riqualificazione che trasformerà completamente la zona in due anni. Da problema è diventata una grande opportunità”.

Pascucci e Montanari presidente e direttore di Pesaro Parcheggi hanno precisato che la determinazione del sindaco è stata fondamentale per raggiungere il risultato e hanno così descritto lo spazio.

“L’ingresso avviene mediante colonnina automatica erogatrice di card, che aziona la sbarra di accesso. Grazie alla tessera – hanno aggiunto Montanari e Pascucci –, i clienti sono autonomi e possono usufruire di tutti i servizi offerti. Mediante la tessera si entra ed esce, si utilizzano le colonnine per l’allaccio alla corrente elettrica, il punto di scarico acque grigie e nere, l’erogatore acqua potabile e il lavaggio vasca. E’ l’unico sistema così moderno da Pescara a Comacchio, il nostro poi utilizza un software di ultima generazione.”

L’area Si trova a meno di 1 chilometro dalla stazione e a soli 6 chilometri dal casello autostradale. E’ inoltre vicina ai parchi naturale del San Bartolo e Miralfiore e collegata al centro, grazie ad una navetta gratuita. Nelle vicinanze c’è anche il punto “Bike Sharing”, per prendere bici e fare passeggiate lungo la nostra Bicipolitana.

Le piazzole sono 24, è aperta 365 giorni all’anno, raggiungibile con queste coordinate GPS: 43°54’30.2″N 12°54’02.2″E, 43.908389, 12.900601. L’accesso è a pagamento