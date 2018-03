Pallamano, i toscani bissano la gara d’andata: ko Chiaravalle

CHIARAVALLE (AN) – Sconfitta senza appello per la serie A2 della Pallamano Chiaravalle che è stata battuta a Poggio a Caiano dalla formazione dell’Ambra per 33 a 20 nella settima giornata di ritorno del campionato di pallamano maschile di serie A/2 girone C. Stesso risultato dell’andata quando i granitici toscani, regolarono agevolmente la formazione di mister Fradi. Anche stavolta, i giovani biancoblu, giunti in terra toscana decimati dagli infortuni non sono riusciti a far vedere le loro potenzialità, lasciando il campo al team di casa che, di certo, non ha bisogno di sconti; il primo tempo si chiude con un pesante 19-7.

Secondo tempo spazio a tutti i giocatori in entrambe le formazioni e Chiaravalle con qualche buon spunto riesce a chiudere sul 33-20 finale. Chiaravalle rimane penultima nella classifica e retrocede matematicamente, domenica per ottava di ritorno a Chiaravalle arriva la capolista Faenza. I ragazzi chiaravallesi dovranno guardare avanti e trovare le giuste motivazioni per onorare fino in fondo ed a testa alta il campionato,

Cosi si esprime il vicepresidente Maltoni: “La filosofia della club non cambia: l’obiettivo è di ripartire anche per la prossima stagione con un gruppo già collaudato e con una buona esperienza nonostante la giovane età media, e di inserire altri ragazzi cresciuti nel proprio settore giovanile nella rosa della prima squadra”.

TABELLINO:

Ambra – Pallamano Chiaravalle 33-20 (p.t. 19-7 )

Pallamano Chiaravalle: Ballabio, Molinelli, Tanfani 9, Rumori, Brutti 1, Ceresoli M.1,

Ceresoli S. 2, Maltoni F.1, Vichi3, Braconi , Selimi 3. All. Fradi.

Risultati 7 giornata ritorno

AMBRA – CHIARAVALLE 33 – 20

MONTEPRANDONE – MASSA MARITTIMA 28 – 31

RAPID NONANTOLA – BASTIA 35 – 20

PARMA – SECCHIA RUBIERA 19 – 17

CARRARA – CAMERANO 29-25

POGGIBONSESE – FAENZA 14-28

CLASSIFICA

Faenza 33, RAPID NONANTOLA 32, SECCHIA RUBIERA 25, AMBRA 25, PARMA 24, MASSA MARITTIMA 17, CARRARA 15, POGGIBONSI 13, CAMERANO 12, MONTEPRANDONE 8, CHIARAVALLE 8, BASTIA 2.

Prossima giornata 8 di ritorno

AMBRA – POGGIBONSESE

SECCHIA RUBIERA – CARRARA

RAPID NONANTOLA – MONTEPRANDONE

MASSA MARITTIMA – PARMA

CHIARAVALLE – FAENZA

CAMERANO – BASTIA