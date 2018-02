Montemarciano, gli eventi del weekend 23-25 febbraio 2018

MONTEMARCIANO (AN) – Il weekend di eventi a Montemarciano al via venerdì 23 febbraio alle ore 21,15 presso il Teatro “V. Alfieri” con la commedia frizzante “La prova generale” a cura della Compagnia Tutto/i esaurito/i di Chiaravalle, penultimo appuntamento della rassegna dialettale “Vener(i)dì a teatro”, giunta alla seconda edizione e organizzata in collaborazione con la Fita Marche e il Centro Sociale di Montemarciano. Filo conduttore della commedia è il crimine, che si svela con diversi colpi di scena: due genitori che vivono di ruberie ed espedienti criminosi, un figlio che prende in mano le redini dell’affaire, una fidanzata petulante e piagnucolosa. Tutti implicati in un sequestro che dovrebbe risolvere i loro problemi economici ma…

Sabato 24 sarà la volta della rassegna Teatro Off “Sabato sono ridotto al Teatro Alfieri”, in collaborazione con l’associazione Asini Bardasci, che prevede: cena by Alberto Berardi Osteria-Pizzeria (ore 19.30) + spettacolo “Fallo! Un omaggio a Lenny Bruce” (ore 21.30). Uno spettacolo da non perdere per coloro che vogliono e sanno andare all’aldilà delle apparenze che racconta la storia e la biografia di Lenny Bruce, inventore della stand up comedy, e del genere satirico del ‘900. Prenotazione obbligatoria: 339 4518693 – 333 8996348.

Ultimo appuntamento, domenica 25 ore 20.00 presso il Circolo L3M, con la proiezione del film “HUMAN”, documentario del regista francese Yann Arthus-Bertrand, nell’ambito della rassegna cinematografica “Diritti in Circolo”, organizzata dal Comune di Montemarciano e dal Circolo Arci L3M. Un lavoro di due anni fatto di 2.020 persone intervistate in 60 Paesi diversi alle quali sono state fatte le stesse domande: si sente libero? Qual è il significato della vita? Qual è stata la prova più difficile che ha dovuto affrontare e che cosa ha imparato da essa? Qual è il suo messaggio per gli abitanti del pianeta? Da vedere. Ingresso libero e aperto a tutti. La modalità di visione sarà quella di un film-installazione e sarà possibile usufruire di un aperitivo-cena a buffet.

Info e prenotazioni

Ufficio Cultura: 071 9163327 (dal lunedì al venerdì 9 – 14)

Teatro Alfieri: 071 9163383 (dalle ore 20 nei giorni di spettacolo)

Email: cultura@comune.montemarciano.ancona.it