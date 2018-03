Maltempo: nuove nevicate nelle Marche, molte scuole chiuse

ANCONA – Nuove nevicate nella notte nelle Marche, in linea con le previsioni della Protezione civile. Colpite in particolare le zone dell’entroterra. Ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), nelle zone terremotate si sono accumulati una decina di centimetri di neve e le ruspe sono al lavoro, ma la situazione è sotto controllo, tanto che le scuole sono aperte.

E’ stata invece decisa ‘in corsa’, cioè stamattina, la chiusura delle scuole a Offida (Ascoli Piceno) e a San Severino Marche, mentre in altre città la chiusura o la sospensione delle lezioni era già stabilita da ieri. Neve ad Ascoli e fino alla costa e nel Maceratese, nevischio invece ad Ancona. Temperature in rialzo.

Non ci sono criticità per la viabilità, ma a causa del blocco dei pezzi pesanti lungo l’A14 in Emilia Romagna, i tir vengono fatti uscire già dai caselli sotto Ancona sud, anche se nel tratto marchigiano non ci sono divieti.