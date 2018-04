Macerata, un centinaio di persone per la “Giornata mondiale dell’attività fisica”

MACERATA – Più di 80 persone, di ogni età e provenienti da vari comuni, hanno partecipato alla camminata organizzata in occasione della “Giornata mondiale dell’attività fisica”. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Salute in cammino”, è stata organizzata dall’U.S. Acli Marche dall’U.S. Acli provinciale di Macerata e dall’Asd Green Nordic Walking ed è stata l’anteprima di una lunga serie di camminate che prenderanno il via martedì 17 aprile e proseguiranno e per tutto l’anno con due appuntamenti settimanali.

Il programma del mese di aprile prevede le seguenti camminate; il 17 aprile (partenza da Sasso d’Italia – Rione Montalbano), il 20 aprile (partenza dal piazzale del supermercato del Rione Collevario), il 24 aprile (davanti bar in via Natali, dietro la chiesa, nel Rione Sforzacosta) ed il 27 aprile (con ritrovo nella rotonda dei Giardini Diaz) sempre alle 21,30.

Il progetto consiste in un percorso di 4/5 chilometri, adatto a tutti, tra vie cittadine, boschi e parchi urbani. Non occorre essere particolarmente allenati per partecipare ad una iniziativa che vuole contrastare la vita sedentaria e l’inattività fisica che sono concause dell’insorgere di varie patologie. Si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila ed un gilet catarifrangente. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Salute in cammino Macerata oppure chiamare il numero 3482407754.