L’arte del gelato con Paolo Brunetti il 14 aprile a Urbino

Nuova tappa del tour FoodAddiction in Store con il laboratorio “Gelato mon amour” a cura del migliore gelatiere d’Italia secondo Dissapore

PESARO – Sabato 14 aprile, dalle 17:00 alle 18:30, presso lo Scavolini Store di Urbino appuntamento con Gelato mon amour: laboratorio gratuito con Paolo Brunelli, il migliore gelatiere d’Italia secondo Dissapore. Nuoa tappa di FoodAddiction in Store, incontro gratuito aperto al pubblico.

L’appuntamento

Il primo gelatiere d’Italia secondo il noto sito gastronomico Dissapore.com è marchigiano e si chiama Paolo Brunelli. Quale voce più autorevole della sua per illustrare il mondo del gelato? Il maestro gelatiere torna nella sua amata regione per un appuntamento gratuito e aperto al pubblico in programma sabato 14 aprile a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Urbino. Durante il laboratorio di cucina l’esperto farà scoprire al pubblico tutti i segreti e le proprietà del vero gelato artigianale, proponendo due ricette originali e caratterizzate da accostamenti dolci-salati tanto insoliti quanto gustosi. I presenti, dopo aver assistito alla preparazione delle ricette, potranno deliziare il palato con un sorprendente assaggio.

L’ospite speciale

All’età di 12 anni inizia a produrre gelato con orgoglio e passione ereditando le ricette della nonna. Caratterizzato da una ricerca quasi maniacale per il gusto, Paolo nasce come gelatiere per poi diventare anche un esperto cioccolatiere. Nella sua carriera è stato direttore artistico del Gelato Artigianale Festival di Agugliano, ha partecipato a Identità Golose e a Terra Madre 2016 nella “Via del Gelato” – Salone del Gusto di Torino ed è tra i soci fondatori (insieme ad Andrea Soban e Alberto Marchetti) della Compagnia Gelatieri, di cui è anche Presidente. Ottiene prestigiosi riconoscimenti tra cui i “tre coni” da Gambero Rosso con la menzione speciale per il miglior gelato al cioccolato d’Italia e da Dissapore come miglior gelateria d’Italia. Sono famose la sua “Crema Brunelli” che ha ottenuto il riconoscimento Premio gourmet 2011 e la “Torta Brunelli”, presentata in occasione di Expo. Grazie a Italian Gourmet, la sua arte è racchiusa nei libri Avanguardia Gelato e Gelateria per tutte le stagioni. Ad oggi vanta numerose collaborazioni per l’accostamento del cioccolato e del gelato con produzioni artigianali di altri settori e ha due punti vendita nelle Marche.

Il tema e la ricetta

Dolce e salato per tutti i palati. Ma com’è fatto il gelato di cui tutti vanno pazzi? Un buon gelato non è solamente quello che ha un bell’aspetto, non è quello tecnicamente perfetto, ma è quello che guarda in faccia la qualità. Segreti, preparazione, proprietà… a queste e altre domande risponderà il noto gelatiere Paolo Brunelli, uno che della propria passione per il gelato ne ha fatto un mestiere e un titolo. Occasione più unica che rara quindi, per tutti i marchigiani, di assaporare il vero gelato artigianale, fatto con amore, attenzione alle materie prime e un pizzico di follia negli abbinamenti: gelato di ricotta con salsa di ortica e olive croccanti, o ancora gelato di fiordilatte con cialda di stoccafisso.

La location

Lo Scavolini Store Urbino è uno spazio di 280mq che raccoglie un’ampia selezione della gamma cucine, living e bagni firmata Scavolini. Insieme a Tiziano e Isabella e a tutto lo staff dello Store, che vanta una lunga esperienza nel mondo dell’arredo, i visitatori dello showroom vengono accompagnati in un percorso di design tra arredi in stile classico e contemporaneo come le collezioni Baltimora, Foodshelf, Favilla, Motus o LiberaMente per l’arredo cucina e Lagu, Qi, iQRivo o Idro per l’arredo bagno. Si trova a Urbino, Strada Statale Urbinate, 94.