La “Camminata per San Giorgio” il 21 aprile a Cossignano

COSSIGNANO – Appuntamento con l’abbinamento tra fede e movimento il 21 aprile a Cossignano (si parte alle 15,30 da Piazzale Europa). É infatti in programma la “Camminata per San Giorgio” organizzata da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione della locale amministrazione comunale e dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto/Montalto/Ripatransone e realizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”.

Si tratta di una camminata lungo i siti delle chiese urbane ed extraurbane di Cossignano, lungo un itinerario che ripercorre i luoghi di culto del territorio comunale e che nel corso dei secoli hanno rappresentato il fulcro religioso della comunità.

La partecipazione alla “Camminata per San Giorgio” ed al progetto “Gli itinerari della fede” è gratuita e non occorre essere particolarmente allenati per partecipare. Basta presentarsi 15 minuti prima del via sul luogo di partenza per la registrazione dei dati anagrafici.