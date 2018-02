A far l’amore cominci tu?: lo spettacolo al Dorico di Ancona

ANCONA – Dopo il debutto tutto esaurito della notte di San Silvestro al Teatro della Fortuna di Fano il San Costanzo Show porta il nuovo spettacolo in giro per le Marche: sabato 24 febbraio ore 21.15 al Teatro Dorico di Ancona in scena A far l’amore cominci tu?

Uno spettacolo che si arricchisce di nuove gag e nuovi personaggi, con monologhi e performance corali sul sempreverde tema dell’amore e dell’erotismo. Vedremo implacabili sessuologhe pesaresi, una sciroccata cantante specializzata in brani strappalacrime, improbabili premiati al festival dell’amore, le ultime tendenze del piacere con donne-bambola e appuntamenti social, rutilanti coreografie in omaggio alla Raffa nazionale e all’erotismo vintage del Moulin Rouge. Una comicità effervescente per tutte le età in pure stile San Costanzo Show.

In scena Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey Di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni, Daniele Santinelli. Regia Oscar Genovese.

Informazioni, calendario completo della tournée e biglietterie su:

www.sancostanzoshow.com Tel 328 4173247