Fano, corso gratuito di autodifesa: iscrizioni ancora aperte

FANO – Sono ancora aperte le iscrizioni alla seconda edizione del “Corso gratuito di autodifesa organizzato dai comitati regionale Marche e provinciale Pesaro/Urbino dell’Unione Sportiva Acli e dell’A.S.D. Know Yourself, col patrocinio e il sostegno della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

L’iniziativa prevede un totale di 4 lezioni (quelle successive si svolgeranno martedì 24 aprile, sabato 28 aprile e sabato 5 maggio).

L’evento è inserito nel piano delle attività previste per l’attivazione del Protocollo d’intesa con la Regione Marche per la diffusione dell’attività fisica tra la popolazione in attuazione del Piano regionale della prevenzione.

L’iniziativa si svolgerà presso il Circolo Acli di Cuccurano in via della stazione a Fano, per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3929483275 oppure si può inviare una mail a brumba@hotmail.it. La preiscrizione è obbligatoria.