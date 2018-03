Fano: corso di formazione gratuito “Io sono volontario e tu?”, aperte le iscrizioni

FANO – Ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “Io sono volontario. E tu?”, rivolto a tutti coloro che desiderano inserirsi nel mondo del volontariato sia in Italia, nello specifico nella Regione Marche, che all’estero.

Il corso, promosso dal Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale – MARCHE SOLIDALI, si terrà a Fano, nei giorni 20 – 26 e 29 Marzo in orario 18-20 presso la Sala della Pace in Via Rinalducci.

Gli incontri vedranno l’intervento di esperti della cooperazione internazionale e di testimoni di esperienze concrete di volontariato in Africa. In particolare interverrà nel primo incontro Catherine Iheme, antropologa nigeriana, nel secondo incontro Sara Franzoso, cooperante e antropologa, ed infine le sei volontarie in servizio civile dell’associazione L’Africa Chiama Onlus che stanno svolgendo un anno di servizio rispettivamente in Kenya, Tanzania e Zambia.

Il corso è completamente gratuito ed è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato per approfondire conoscenze e competenze in tale ambito ed eventualmente decidere se proseguire o meno il percorso formativo con una delle associazioni del coordinamento marchigiano e che operano nel settore della solidarietà internazionale.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà almeno 2/3 del monte ora complessivo. Il termine per le iscrizioni è domenica 18 marzo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare: L’Africa Chiama Onlus – Tel. 0721.865159 – email info@lafricachiama.org.