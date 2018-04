Fano, 2° corso gratuito di autodifesa dal 21 aprile

FANO – Grazie alla collaborazione dei comitati regionale Marche e provinciale Pesaro/Urbino dell’Unione Sportiva Acli e dell’A.S.D. Know Yourself, col patrocinio e il sostegno della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, prenderà il via sabato 21 aprile alle ore 16 la seconda edizione del “Corso gratuito di autodifesa”.

L’iniziativa prevede un totale di 4 lezioni (quelle successive si svolgeranno martedì 24 aprile, sabato 28 aprile e sabato 5 maggio).

Le lezioni si svilupperanno con una fase di riscaldamento e potenziamento, per poi proseguire con l’atteggiamento da tenere nei confronti dell’aggressore, con il controllo del proprio corpo, con alcuni semplici modi per liberarsi dalle prese e con l’acquisizione di alcuni metodi di percussione.

Il corso contribuisce ad aumentare la propria autostima e la consapevolezza di poter affrontare situazioni spiacevoli controllando le emozioni, con la capacità di reagire in modo razionale e concreto. Già nel 2017 l’U.S. Acli ha organizzato a Fano una iniziativa similare e nel 2018, invece, ne è già stata organizzata un’altra ad Ascoli Piceno.

L’evento è inserito nel piano delle attività previste per l’attivazione del Protocollo d’intesa con la Regione Marche per la diffusione dell’attività fisica tra la popolazione in attuazione del Piano regionale della prevenzione.

Il corso inizierà alla vigilia della “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna”, manifestazione istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2015 prevista per il 22 aprile di ogni anno. E tra le iniziative per tutelare la salute della donna c’è anche quella di incrementare le opportunità di movimento e di attività fisica.

INFO

L’iniziativa si svolgerà presso il Circolo Acli di Cuccurano in via della stazione a Fano, per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3929483275 oppure si può inviare una mail a brumba@hotmail.it. La preiscrizione è obbligatoria.