Cossignano: bilancio positivo per la 2° Camminata per San Giorgio

COSSIGNANO – La “Camminata per San Giorgio”, giunta solo alla seconda edizione, è divenuta ormai un appuntamento classico per la sua particolarità. L’iniziativa organizzata da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione della locale amministrazione comunale e dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto/Montalto/Ripatransone, realizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”, abbina infatti la conoscenza del territorio alla promozione dell’attività fisica ed in questa seconda edizione lo ha fatto alla vigilia della “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna” promuovendo stili di vita corretti.

La tappa di Cossignano del progetto “Gli itinerari della fede” ha permesso di realizzare una camminata lungo i siti delle chiese urbane ed extraurbane di Cossignano, lungo un itinerario che ha ripercorso i luoghi di culto del territorio comunale e che nel corso dei secoli hanno rappresentato il fulcro religioso della comunità.