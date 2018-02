Cioccolato, Amore & Fantasia 2018 a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Weekend di gusto a San Severino Marche dove sabato e domenica (24 – 25 febbraio), nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico, torna l’evento “Cioccolato, Amore & Fantasia”, giunto alla terza edizione. Promossa in collaborazione con “Dolci Fantasie”, negozio specializzato in cioccolato, bomboniere, idee regalo ed oggettistica per la casa, e con “Palazzo Gentili”, suites & apartments, con il patrocinio del Comune di San Severino Marche e della Pro Loco, la rassegna vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri e l’organizzazione di laboratori di cioccolato, degustazioni guidate a tema, tornei di scacchi cioccolatosi, dimostrazioni di woman fashion chocolat, apericioccolato, animazione per bambini e, direttamente dal Carnevale di Venezia, lo spettacolo delle “Farfalle luminose”.

Ingresso libero per tutti e tantissimi eventi nell’evento con un maxipremio finale – una tavoletta di cioccolato Venchi da 800 grammi – per chi parteciperà al concorso fotografico su Instagram con l’hashtag #cioccogoloso

Cioccolato, Amore & Fantasia 2018, il programma

Apertura degli stands sabato alle ore 14,30. Dalle ore 15 laboratorio creativo e didattico del cioccolato con divertenti giochi a premi per bambini, fontana di cioccolato, fasi di lavorazione del cioccolato, cioccotrucco e tatuaggi al cioccolato a cura del mastro cioccolatiere Davide Marcantognini. Alle 16 merenda con pane e cioccolata per tutti i bambini presenti e, dalle ore 16,30, Chocoshow. Seguirà una degustazione.

Alle 17 Torneo di scacchi cioccoloso a cura dell’Associazione Scacchi “La Torre Smeducci”, poi animazione per bambini e angolo chocoselfie con spettacoli di street bubble a cura di Ita Animazioni e photobooth a cura di FotostudioStyle. Alle 18,30 degustazioni guidate a tema abbinate ai cinque sensi e, inoltre, selezioni di cioccolato accompagnate da Rum e Porto, con la guida di esperti sommelier. Alle 19 Apericioccolato con sfiziosi cocktails e food a base di cioccolato e non.

Domenica (25 febbraio) apertura degli stands a partire dalle ore 9 con Caffelatte & Cioccolato. Alle 10 tutti a lezione di cioccolato con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi”. Prevista una esposizione di quadri dipinti con il cioccolato a cura dell’Uteam. Alle 10,30 torneo di scacchi cioccoloso. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, “L’abito da gustare”, performance a cura della stilista Federica Bellesi.

Alle 18 Woman fashion chocolat, body painting a cura dell’artista Roberto Tomassoni. Per tutto il pomeriggio animazione per bambini e chocoselfie poi, dalle ore 18,30, degustazioni guidate a tema e, a seguire, Apericioccolato. Dalle 17, direttamente dal Carnevale di Venezia, Corona Events si esibirà in tre affascinanti performance con il gran finale dello spettacolo delle farfalle luminose. Presenta Marco Moscatelli.