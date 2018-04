Castelfidardo, domani nuovo appuntamento con “Salute in cammino”

CASTELFIDARDO – Con una camminata straordinaria, svoltasi il 6 aprile, che ha fatto il bis con quella in programma ogni lunedì, anche a Castelfidardo si è fatto movimento in occasione della della “Giornata mondiale dell’attività fisica”. Il progetto “Salute in cammino” promosso da U.S. Acli Marche ed amministrazione comunale, Ha dunque raddoppiato, per una volta, gli appuntamenti settimanali per ribadire l’importanza del movimento come strumento naturale e gratuito di promozione della salute.

A Castelfidardo “Salute in cammino” si svolge ogni lunedì (tranne se piove) con partenza alle 21,15 da Piazza della Repubblica per attraversare un percorso di 5 chilometri sotto la guida del prof. Massimiliano Strappato.

Non occorre essere particolarmente allenati per partecipare ad una iniziativa che vuole contrastare la vita sedentaria e l’inattività fisica che sono concause dell’insorgere di varie patologie. Si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila ed un gilet catarifrangente. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.

La stretta relazione tra inattività fisica e insorgere di varie patologie viene dimostrata sempre di più da vari studi scientifici, l’U.S. Acli Marche e l’amministrazione comunale hanno voluto realizzare una iniziativa in occasione della “Giornata mondiale dell’attività fisica” per sottolineare l’importanza di un utile e facile strumento di prevenzione: il movimento. E quanto sia importante il movimento viene ribadito da altri due appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Il 18 aprile, infatti, è la Giornata nazionale di lotta alla trombosi mentre il 22 aprile è la Giornata nazionale dedicata alla salute della donna.

Le finalità dei due appuntamenti sono quelle di invitare i cittadini a muoversi ed a tenersi in forma evitando dunque scorretti stili di vita che favoriscono l’insorgere di varie patologie come ad esempio il tumore al seno, quelle di carattere cardiovascolare ed il diabete.

Il progetto “Salute in cammino” viene realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo “Salute in cammino Castelfidardo” oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.

Prossimo appuntamento lunedì 16 aprile.