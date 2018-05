Camminata dei musei, terza tappa a Cupra Marittima

CUPRA MARITTIMA – É in programma per domenica 6 maggio la terza tappa del progetto “Camminata dei musei”. Il programma della manifestazione prevede per le ore 9,30 il raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di San Basso in via Cavour e la partenza verso il Museo Archeologico del territorio dove si arriverà alle 10 e dove è prevista una visita gratuita guidata.

L’iniziativa è organizzata dal comitato provinciale Ascoli/Fermo dell’Unione Sportiva Acli, con il supporto tecnico del locale Archeoclub e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cupra Marittima.

L’evento è organizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Il Museo Archeologico Comunale di Cupra Marittima espone i materiali archeologici provenienti dal territorio, recuperati attraverso scavi effettuati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche e dalle attività di indagini di superficie condotte dal locale Archeoclub. I reperti sono esposti in tre sezioni: preistorica, picena e romana. La sezione preistorica comprende industrie litiche risalenti al Paleolitico inferiore, medio e superiore, al Mesolitico e al Neolitico. La sezione picena presenta corredi funerari databili tra IX e IV sec. a.C. Nella sezione romana sono esposti reperti provenienti dall’area del foro della città romana di Cupra Marittima.

Il progetto “Camminata dei musei”, con la tappa di Cupra Marittima, è giunto al terzo appuntamento del 2018. Quello successivo sarà il 18 maggio ad Ascoli Piceno presso la Cartiera Papale. Le finalità dell’iniziativa sono quelle di promuovere l’attività fisica di cittadini di ogni età e di valorizzare e far conoscere le strutture museali del territorio.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.cooperativemarche.it oppure la pagina facebook progetto “Camminata dei musei”.