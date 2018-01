Ascoli, torneo di burraco di beneficenza il 21 gennaio

ASCOLI – La Casa Albergo Ferrucci, in via Tucci nel quartiere di Borgo Solestà, ospiterà domenica 21 gennaio un torneo di burraco di beneficenza a favore dell’Associazione Hozho Onlus. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra U.S. Acli, associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Marche, ed Associazione Hozho Onlus, impegnata ormai da anni sul territorio con iniziative a favore di donne operate al seno oppure con campagne di prevenzione contro l’insorgere del tumore al seno.

Il programma della manifestazione prevede l’accreditamento delle coppie a partire dalle ore 15 e l’inizio del torneo alle ore 15.30. Sono previsti premi per i vincitori ed un rinfresco dopo il terzo mitchell. La quota di iscrizione, che sarà devoluta a favore delle attività organizzate dall’Associazione Hozho Onlus, è di euro 5.00.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere a Mirella Premici (3337275330).