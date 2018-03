Ascoli, campionato provinciale singolo di burraco l’8 aprile

ASCOLI PICENO – La Casa albergo Ferrucci, in via Tucci, ospiterà domenica 8 aprile la seconda tappa della terza edizione del Campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli Ascoli/Fermo. L’iniziativa ha preso il via nelle scorse settimane ed ha già visto la partecipazione di 68 appassionati di questo gioco, provenienti da Marche ed Abruzzo in rappresentanza dei circoli e delle associazioni affiliate all’U.S. Acli.

Il torneo dell’8 aprile, organizzato in collaborazione con l’Associazione Hozho, prevede l’accreditamento delle coppie per le ore 15,30 e l’inizio del torneo per le ore 16.

La manifestazione si svolgerà con la formula dei 3 mitchell e una danese, per 4 smazzate. Vige il regolamento U.S. Acli ed all’iniziativa possono partecipare solo i tesserati all’U.S. Acli settore burraco.

Nella prima tappa si è registrata la vittoria della coppia formata da Mario Galiè e Lucia Sebastiani con 58 punti che hanno preceduto dell’ordine Annarita Passaretti e Maria Teresa De Luca (55), Anna Balducci e Raniero Calcagnoli (51), Carla Di Gaetano e Anna Ianni (49), Rita Bassetti e Simone Giovannozzi (48).

INFO E ISCRIZIONI

Per le iscrizioni alla gara dell’8 aprile ci si può rivolgere al referente Pier Luigi De Angelis (3357548616).

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook U.S. Acli Marche settore burraco o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Ascoli Piceno/Fermo o del campionato provinciale singolo di burraco.