Ancona, alla scoperta dei Big Data: il 20 marzo all’Univpm

ANCONA – I Big Data, cosa sono e come gestirli per crescere. Nasce un corso aperto a tutti, studenti magistrali, imprese e professionisti. Per la presentazione dei dettagli del corso vi invitiamo alla conferenza stampa, martedì 20 marzo, alle ore 11.00, presso il Rettorato, in via Menicucci 6, al 5° piano.

I Big Data, cosa sono e come gestirli per crescere. Si parla sempre più spesso di Big Data, ovvero tutte quelle informazioni che la trasformazione digitale sta facendo circolare dentro e fuori le aziende. Ogni volta che usiamo un computer, accendiamo lo smartphone o apriamo una app sul tablet, lasciamo una nostra impronta digitale fatta di dati. Tutto questo tocca non solo le azienda ma anche i privati cittadini che, senza dirlo esplicitamente, lasciano informazioni nei motori di ricerca e nei principali social network, generalità, luoghi toccati, soste, cibi e pernottamenti, amicizie, scelte politiche o affettive.

“Senza l’analisi dei big data, le aziende sono cieche e sorde, vagano sul web come cervi in autostrada” scrive Geoffrey Moore, autore e consulente. Da questa esigenza nasce il Corso di Perfezionamento in Big Data Engineering organizzato dall’Università Politecnica delle Marche. Per presentare l’offerta formativa del corso, aperto a tutti soprattutto studenti magistrali, imprese e professionisti, vi invitiamo alla conferenza stampa martedì 20 marzo alle ore 11.00 presso il Rettorato, in via Menicucci 6, al 5° piano.

Saranno presenti il rettore Sauro Longhi e il prof. Domenico Ursino coordinatore del corso.