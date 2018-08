Alte Marche Altra Musica, il programma completo

Festival itinerante nei comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio. Dal 7 all’11 agosto la prima edizione

ANCONA – Cinque giornate di musica all’insegna del patrimonio storico, artistico e culturale tra le province di Pesaro, Urbino e Ancona. Un parterre artistico internazionale firmato da Musicamorfosi con Jesper Bodilsen, Martin Andersen, Antonio Zambrini, Apricot Tree, Valerio Scrignoli, Nicoletta Tiberini Nadio Marenco e Giovanni Falzone, che propone una rilettura jazz di Gioachino Rossini nel 150 anniversario della scomparsa del grande compositore pesarese.

Nasce il festival itinerante Alte Marche Altra Musica, una nuova proposta realizzata da Musicamorfosi con la direzione creativa di Saul Beretta. La prima edizione si terrà dal 7 all’11 agosto nei comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio ed è promossa dall’Unione Montana del Catria e del Nerone e dalla rete “Asili d’Appennino – Le dimore delle Creatività nelle Alte Marche” con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche.

“Il Festival nasce dall’esperienza organizzativa e dalla fantasia creativa che Musicamorfosi ha raccolto in questi anni realizzando decine di edizioni di festival itineranti in tutta la Lombardia – afferma Saul Beretta, direttore creativo – in particolare, spicca il festival Suoni Mobili, la cui 9a edizione ha ospitato quest’anno 44 concerti di artisti da 20 paesi dal mondo in 27 comuni lombardi”.

Il Festival porterà musica dal vivo nei luoghi più affascinanti delle Alte Marche, proponendo concerti nei castelli, nelle piazze, nei palazzi e nelle chiese dei comuni di Cantiano, Cagli, Frontone, Sassoferrato e Serra Sant’Abbondio. Alte Marche Altra Musica vuole valorizzare il patrimonio unico del territorio a cavallo delle province di Pesaro Urbino e Ancona ai piedi degli Appennini. Sarà così possibile riscoprire questi luoghi simbolo delle aree interne della regione, ricchi di storia, arte, natura e tradizioni culturali.

Nel programma musicale del festival troviamo world music, rock psichedelico, cantautorato italiano e jazz. Spicca Giovanni Falzone, trombettista e compositore di rilievo internazionale che presenterà il progetto Radio Rossini con le Mosche Elettriche: Valerio Scrignoli (chitarra elettrica), Giacomo Papetti (basso elettrico), Riccardo Tosi (batteria). Radio Rossini, prodotto da Musicamorfosi, nasce da una commissione del Rossini Opera Festival e celebra la modernità della musica del compositore pesarese a 150 dalla sua morte. Il trombettista e compositore presenta al festival una rilettura in jazz rock di alcune musiche dalla celebre opera Il Barbiere di Siviglia. Un viaggio tra musica classica e contaminazioni contemporanee attraverso il riarrangiamento originale dei brani del Cigno di Pesaro.

In cartellone tanti altri talenti del panorama musicale italiano come The Apricot Tree con un repertorio in tributo al Quartetto Cetra, Flower Power con Valerio Scrignoli e Nicoletta Tiberini e il loro omaggio al rock degli anni ’60, un viaggio intorno al mondo rotondo con le Ninna Nanne cantate da Nicoletta Tiberini con la fisarmonica di Nadio Marenco. Non ultimo il trio jazz di Antonio Zambrini con due campioni della musica del nord Europa, Jesper Bodilsen (già collaboratore di Stefano Bollani) e Martin Andersen dedicato al Pinocchio di Fiorenzo Carpi.

Il Festival presenta inoltre l’esclusivo format dei Concerti al fiume, che prevede concerti improvvisi e improvvisati, momenti di musica informale con i musicisti ospiti del festival sulle rive dei fiumi Bosso e Burano. Il festival vuole suggellare l’incontro tra musica, persone e natura che Alte Marche Altra Musica promuove nel territorio.

PROGRAMMA COMPLETO

Lungo il Bosso e il Burano – CONCERTI AL FIUME concerti improvvisi lungo il fiume

Martedì 7 agosto – Sassoferrato – Palazzo degli Scalzi (Merolli) – h 21.30

FLOWER POWER – Valerio Scrignoli e Nicoletta Tiberini

Nel caleidoscopico panorama degli anni ’60 si afferma il rock psichedelico, caratterizzato da contaminazioni e intriso della cultura hippie. Nascono band leggendarie come i Grateful Dead, i Jefferson Airplane e il rock degli hippies arriva anche al musical con “Hair” e “Jesus Christ Superstar”.

Valerio Scrignoli chitarra elettrica, Nicoletta Tiberini voce.

In caso di maltempo all’interno di Palazzo Merolli.

Mercoledì 8 agosto – Cantiano – Piazza Garibaldi – h 21.30

C’era una volta il Quartetto Cetra – The Apricot Tree

Il Quartetto Cetra è uno dei più interessanti ensemble di musica leggera del Novecento italiano. Debutta nei primi anni ’40 e resta a lungo sulla cresta dell’onda, tra teatro, cinema e soprattutto televisione. Il trio vocale “The Apricot Tree” presenta i successi dei Cetra accostandoli ad alcuni brani del repertorio jazz da cui il Quartetto ha tratto ispirazione.

Nicoletta Tiberini soprano, Chiara Lucchini contralto, Andrea Di Ceglie baritono, Nadio Marenco fisarmonica.

In caso di maltempo a Palazzo Comunale.

Giovedì 9 agosto – Cagli – Chiesa di San Francesco – h 21.30

Pinocchio e altre storie – Zambrini, Bodilsen, Andersen

Il Pinocchio televisivo di Luigi Comencini, con le musiche di Fiorenzo Carpi ha segnato un’epoca, e fissato il nome di Carpi nell’olimpo dei compositori di colonne sonore insieme a Rota, Morricone. Antonio Zambrini campione del jazz nostrano ne propone una rilettura originale e algida con due campioni assoluti del jazz nord-europeo.

Antonio Zambrini pianoforte, Jesper Bodilsen contrabbasso, Martin Andersen batteria.

Venerdì 10 agosto – Serra Sant’ Abbondio – Centro Storico – h 21.30

Ninna nanne dal mondo rotondo – Nicoletta Tiberini e Nadio Marenco

In giro per il mondo a cavallo di dolci canzoni tramandate di madre in figlia, da nonna a nipote. Da Cuba al Togo, da Istanbul a Sarajevo, da Roma al Mississippi, piccole grandi storie d’amore per sognare insieme. Dopo il concerto, escursione “A veder le stelle cadenti dal Colle della Mozza”.

Nicoletta Tiberini voce, Nadio Marenco fisarmonica.

In caso di maltempo a Palazzo Comunale.

Sabato 11 agosto – Frontone – Castello della Porta – h 21.30

Radio Rossini – Giovanni Falzone e Mosche Elettriche

Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, nell’anniversario dei 150 anni dalla morte in una rilettura coraggiosa che intreccia opera, jazz e rock. Progetto commissionato nel 2014 dal Rossini Opera Festival.

Mosche Elettriche

Giovanni Falzone tromba, arrangiamenti, Valerio Scrignoli chitarra elettrica, Giacomo Papetti basso elettrico, Riccardo Tosi batteria. Produzione Musicamorfosi

INFO E BIGLIETTI

Ingresso libero (con donazione suggerita di € 2). Per tutte le info: www.altemarche.it

Info per il pubblico 331 4519922 – Email: info@altemarche.it

Il festival è prodotto da Musicamorfosi www.musicamorfosi.it